مجلس النواب: اللقاء الذي جمع 34 نائبا في بنغازي لا يمثل المجلس وليس قانونيا

اللقاء لا يمثل مجلس النواب الذي يبلغ عدد أعضائه الإجمالي 178. [مجلس النواب]

أصدر مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بياناً السبت، بشأن اجتماع عدد من النواب في مدينة بنغازي.

وقال المجلس إن مجموعة من النواب بعدد لا يتجاوز 34 نائباً، اجتمعوا اليوم بمدينة بنغازي، وذلك بعد عدة شهور من العدوان على العاصمة طرابلس، وأصدروا بياناً إعلامياً وجب الرد عليه.

وأكد المجلس أن هذا اللقاء لا يمثل مجلس النواب الذي يبلغ عدد أعضائه الإجمالي 178 نائباً ولا يحمل أي صفة قانونية وفقاً للائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء لا يمثل إلا من حضره بشخوصهم ومواقفهم المعلنة والمؤيدة لاستمرار العدوان على العاصمة، ويؤكد أن العدد الحقيقي الداعم للحرب يشكل أقلية بالنسبة للعدد الأكبر الرافض للعدوان، والذي قاطع حضور الجلسات منذ انطلاق العدوان في شهر أبريل الماضي.

كما أوضح البيان أن ما حمله البيان الإعلامي من بنود يؤكد حالة سلب الإرادة وانعدام الشعور بالمسئولية الذي يعانيه هؤلاء النواب، وأنهم لا يملكون إلا الانصياع لأوامر وتعليمات الانقلابيين بقيادة خليفة حفتر، بحسب البيان.

وأكد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، مجدداً دعمه الكامل لحكومة الوفاق في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الدفاع عن الشرعية وحماية المدنيين، وردع الانقلابيين المهووسين بالسلطة مقابل رهن ليبيا ومقدراتها للخارج، وفقاً لنص البيان.

وأكد المجلس أيضاً، دعمه لمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، مؤكداً أن بنودها ترسخ لمرحلة من التعاون الإيجابي يصب في مصلحة ليبيا بالدرجة الأولى.

هذا ودعا البيان كل النواب للحضور لطرابلس والاجتماع على المصلحة العليا للوطن في هذا الظرف العصيب.