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مجلس النواب يبحث تنفيذ مشروع الطرق بالجنوب والطريق الساحلي طرابلس – مصراتة

عين ليبيا | آخر تحديث: 28 أكتوبر 2019 - 21:55
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اتفق أعضاء اللجنة على الاستماع للجهات المعنية. [مجلس النواب]
عقدت لجنة المواصلات والاتصالات بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعًا الاثنين، بحضور مقرر وأعضاء من اللجنة.

ويأتي اجتماع اللجنة بحسب المكتب الإعلامي للمجلس، في إطار اجتماعاتهم الدائمة التي تركز على إيجاد أفضل الطرق والوسائل لمتابعة الجهات ذات الاختصاص للمساهمة في وضع الحلول وتذليل الصعاب.

حيث تركز الاجتماع أيضاً على مناقشة مشروع الطرق بالجنوب الليبي، ومشروع الطريق الساحلي طرابلس مصراتة.

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واتفق أعضاء اللجنة على الاستماع للجهات المعنية بتنفيذ ومتابعة هذه المشاريع الحيوية المتوقفة والشروع في إنجازها لخدمة وراحة المواطن الليبي، وفقًا للمكتب الإعلامي بمجلس النواب.

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