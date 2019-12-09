مجلس النواب يستعرض المشاكل التي تواجه سير العمل بمصلحة الأحوال المدنية

التقى رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس “الصادق الكحيلي”، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة تبعية المصلحة ووضعها القانوني، والمشاكل التي تعاني منها، والحلول المقترحة لحل هذه الاشكالات.

كما تم خلال الاجتماع التباحث والحديث عن قرار تفعيل الرقم الوطني.

هذا وعقدت أيضًا لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب، اجتماعًا مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، حيث قدّم رئيس المصلحة إحاطة حول هيكلية العمل داخل المصلحة والمشاكل والصعوبات التي تواجهها.

كما أفاد رئيس المصلحة بالإحصائيات الأخيرة لتعداد السكان وعدد الأسر والمهام التي تم إنجازها من قِبل المصلحة، والرؤية المستقبلية والمشاريع المقبلة عليها مصلحة الأحوال المدنية.