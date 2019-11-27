مجلس النواب يستعرض سير العملية التعليمية بالمنطقة الغربية

عقد رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس “الصادق الكحيلي”، اجتماعًا الأربعاء، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، مع تنسيقيات التعليم بالمنطقة الغربية.

وافاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي للوقوف على آخر المستجدات للعملية التعليمية بعد الانتهاء من الاعتصامات، والاطمئنان على بدء سير العام الدراسي بمدارس المنطقة الغربية.

كما ناقش الاجتماع عدد من المشاريع والقوانين التي من شأنها المساعدة في النهوض بالعملية التعليمية وتنظيمها.

من جهته أكد “الكحيلي” على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة في كل القطاعات، مشيراً الى أن المجلس يعكف بذلك على دراسة جدول المرتبات العام.