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مجلس النواب يستعرض مع وزارة المالية الميزانية العامة لسنة 2020

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 ديسمبر 2019 - 18:35
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للقاء ناقش عدد من المواضيع. [مجلس النواب]

التقى رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس “الصادق الكحيلي” الأربعاء، وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، بحضور رئيس لجنة الموازنة العامة والمالية بالمجلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء ناقش عدد من المواضيع، خصوصا حول مشاريع القوانين التي تعتزم الوزارة إحالتها لمجلس النواب لحل بعض الإشكاليات الحالية من مرتبات العاملين بالوظيفة العامة، والضمان الاجتماعي.

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كما تطرق النقاش للميزانية العامة لسنة 2020 واعتمادها من مجلس النواب.

هذا وسيتم مناقشة جميع المواضيع المطروحة بشكل مفصل مع اللجنة النيابية.

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