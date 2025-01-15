مجلس النواب يشارك في مراسم استئناف عودة الخطوط الجوية بين تركيا وليبيا

شارك أعضاء مجلس النواب “عيسى العريبي، زايد هدية، عزالدين قويرب، محمد تامر” في مراسم تدشين عودة الخطوط الجوية التركية إلى مدينة بنغازي، بحضور وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية “هشام أبو شكيوات” و عدد من القيادات العسكرية والأمنية و عميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري إلى جانب السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيجيتش“ والقنصل التركي في بنغازي .

حيث وصلت طائرة الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، إلى مطار بنينا الدولي على متنها المدير الإقليمي للبحر المتوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التركية ومدير الخطوط الجوية التركية، إيذانًا باستئناف الرحلات الجوية بعد غياب لسنوات، معلنين تعزيز فتح خطوط التواصل الاقتصادي والتجاري والسياسي والأمني بين دولة ليبيا وتركيا.