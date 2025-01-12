مجلس النواب يشترك في مؤتمر «توطين العلاج في ليبيا»

شارك أعضاء مجلس النواب زايد هدية، ادريس عمران، بدر النحيب، إبراهيم الزغيد، سلطنة المسماري، في انطلاق فعاليات مؤتمر توطين العلاج في ليبيا وإطلاق مبادرة المشير للرعاية الصحية.

وشهد المؤتمر الذي انطلق في مدينة بنغازي اليوم الاحد، “عرضا فيلماً وثائقياً لسلسلة من العمليات الجراحية المعقدة، التي تم إجراؤها بنجاح في مستشفياتٍ ليبية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوطين العلاج داخل البلاد”.

هذا وحضر المؤتمر، نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، ووزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عاطف العبِيدي، ووزير التعليم العالي المكلف والشباب المهدي السعيطي وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس عوض البدري ووزير الدفاع إحميد حومة، وزير التربية والتعليم جمعة الجديد ووزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، كما حضر انطلاق فعاليات المؤتمر عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية والصحية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والخبراء الطبيين من بنغازي وطرابلس ومصراتة ومن دولة مصر الشقيقة.