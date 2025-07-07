مجلس النواب ينعي شهداء القوات المسلحة على الحدود الليبية التشادية

عبّر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومه أوحيدة، عن بالغ الحزن والأسى إثر استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الليبية، خلال أدائهم لواجبهم الوطني على الحدود الليبية التشادية، وذلك أثناء تصديهم للعصابات التشادية الخارجة عن القانون.

وفي بيان نعي رسمي، تقدم أوحيدة بأحر التعازي إلى أسر الشهداء وذويهم، وإلى كافة منتسبي القوات المسلحة من قيادة وضباط وضباط صف وجنود، مشيدًا بتضحياتهم في سبيل حماية الوطن والدفاع عن سيادته.

وأكد البيان على المكانة السامية التي يحتلها الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على أهلهم ورفاقهم بالصبر والسلوان.