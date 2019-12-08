مجلس النواب يُؤكد دعمه لمذكرتي التفاهم مع تركيا

أكد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، دعمه لمذكرتَي التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا، في المجال البحري والتعاون الأمني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المجلس الصادق الكحيلي، مساء السبت في العاصمة طرابلس.

وقال رئيس المجلس إن مذكرتَي التفاهم لا تعدان مساساً أو تفريطاً في سيادة واستقلال ليبيا ولم تشكلا أي خرق للقانون الدولي.

وأوضح أن توقيع المذكرات اختصاص للسلطة التنفيذية والمتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً.

ونوه رئيس المجلس بأن الاتفاق لم يأت بجديد بل بسط حقوقاً اقتصادية وسيادية تكفّل بها القانون الدولي.

وأكد “الكحيلي” أنه لا اعتبار لأي بيان يصدر من أيّة جهة كانت تنتحل صفة المجلس.

يأتي ذلك في حين، دخلت السبت، حيز التنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للدولة التركية.

ووفقاً للمذكرة، قررت تركيا وحكومة الوفاق الوطني العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها حقوق السيادة والصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية كافة، مع أخذ الظروف ذات الصلة بعين الاعتبار.