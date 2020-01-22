مجلس النواب يُتابع السير العمل بهيئة مكافحة الفساد

استعرض رئيس الهيئة الهيكل التنظيمي المقترح. [مجلس النواب]

استقبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس “الصادق الكحيلي”، الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نعمان الشيخ”.

واستعرض رئيس الهيئة، الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما قدم تقريراً عن مشاركته بالمؤتمر العربي لمكافحة الفساد الذي أقيم بالمملكة المغربية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب.

يأتي ذلك في حين، عقدت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، اجتماعاً بمقر ديوان المجلس، مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وتم خلال الإجتماع مناقشة آخر مستجدات أعمال الهيئة الإدارية والمالية، وموعد عرض التقرير السنوي للهيئة.