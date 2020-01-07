مجلس النواب يُناقش رفع الدعم عن الوقود وتوفير البدائل النقدية

أجمع الحضور على ضرورة رفع الدعم على الوقود بعد توفير البدائل النقدية. [مجلس النواب]

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعها الدوري، الثلاثاء، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قِبل مندوبة وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، لعرض ما توصلت إليه اللجنة المختصة من وزارة التخطيط لرفع الدعم عن سعر المحروقات.

حيث اشتمل العرض كميات وقيمة الوقود المستهلك في ليبيا خلال الـ3 السنوات السابقة.

هذا وقد ناقش الحضور كافة النقاط الواردة في هذا العرض وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأسبوع القادم لمناقشة الأعضاء بعد اطلاعهم ودراستهم لمحتويات العرض.

وأجمع الحضور على ضرورة رفع الدعم على الوقود بعد توفير البدائل النقدية لتعويض المواطنين.