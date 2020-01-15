مجلس النواب يُناقش مشروع قانون مرتبات العاملين بالدولة

تم خلال الاجتماع تقديم عرض لمقترح مقدم من قِبل ديوان المحاسبة. [مجلس النواب]

عقدت لجنة إعداد مقترح مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة، بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعها الثامن، الأربعاء، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب النائب محمد الرعيض.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المندوبين عن الجهات ذات العلاقة المتمثلة في (ديوان المحاسبة – مجلس التخطيط الوطني – وزارة المالية – وزارة التخطيط – وزارة العمل – وزارة الاقتصاد والصناعة وصندوق التضامن الاجتماعي).

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض لمقترح مقدم من قِبل ديوان المحاسبة، حيث قام بتقديمه وكيل الديوان ووضح فيه مبررات وأسس وضوابط المقترح المقدم.، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.