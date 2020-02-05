مجلس النواب يُناقش مشروع قانون مرتبات العاملين بالدولة

عقدت لجنة إعداد مقترح مشروع مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعها الدوري، الأربعاء، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأنه تم خلال الاجتماع الاستماع لمندوب نقابة المعلمين وموظفي التعليم العالي للاستفادة من ملاحظاتهم في إعداد مشروع قانون المرتبات.
وخُصِص الجزء الثاني من الاجتماع لمناقشة مستجدات ورشة العمل التي تعمل اللجنة على تنظيمها يومي الأحد والاثنين المقبلين، تحت عنوان “نحو صياغة قانون مرتبات عادلة وتحديات الموازنة العامة”.
اجتماع لجنة إعداد مقترح مشروع مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة
عقدت لجنة إعداد مقترح مشروع مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة اجتماعها الدوري ،اليوم الإربعاء 5 فبراير 2020، بديوان المجلس، وقد تم خلال الاجتماع الاستماع لمندوب نقابة المعلمين وموظفي التعليم العالي للاستفادة من ملاحظاتهم في إعداد مشروع قانون المرتبات.فيما خصص الجزء الثاني من الاجتماع لمناقشة مستجدات ورشة العمل التي تعمل اللجنة على تنظيمها يومي الأحد والاثنين 9-10 فبراير2020 تحت عنوان "نحو صياغة قانون مرتبات عادلة وتحديات الموازنة العامة"Gepostet von مجلس النواب الليبي am Mittwoch, 5. Februar 2020
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