مجلس النواب يُناقش مشروع قانون مرتبات العاملين بالدولة

عقدت لجنة إعداد مقترح مشروع مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعها الدوري، الأربعاء، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأنه تم خلال الاجتماع الاستماع لمندوب نقابة المعلمين وموظفي التعليم العالي للاستفادة من ملاحظاتهم في إعداد مشروع قانون المرتبات.

وخُصِص الجزء الثاني من الاجتماع لمناقشة مستجدات ورشة العمل التي تعمل اللجنة على تنظيمها يومي الأحد والاثنين المقبلين، تحت عنوان “نحو صياغة قانون مرتبات عادلة وتحديات الموازنة العامة”.