مجلس النواب يُناقش مقترح قانون مرتبات العاملين بالدولة

عقدت لجنة إعداد مقترح قانون مرتبات العاملين الوطنية بالوظيفة العامة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعها الثاني، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة “عبد المنعم الكور” و مندوبين عن الجهات ذات العلاقة المتمثله في مصرف ليبيا المركزي ووزارات المالية و التخطيط و الاقتصاد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللجنة بدأت خلال الاجتماع في وضع الإطار العام لملامح مشروع القانون.

وأوضح أن قانون المرتبات سيرتكز على زرع ثقافة الأجر مقابل العمل، وربط الوظائف والمرتبات بالملاكات، ما ينتج عنه إظهار البطالة المقنعة، التي تم تحميلها على كادر الدولة دون أن يكون لها وظائف وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية.