الرئيسية | ليبيا

مجلس النواب يُناقش مقترح قانون مرتبات العاملين بالدولة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 ديسمبر 2019 - 16:03
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

عقدت لجنة إعداد مقترح قانون مرتبات العاملين الوطنية بالوظيفة العامة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اجتماعها الثاني، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة “عبد المنعم الكور” و مندوبين عن الجهات ذات العلاقة المتمثله في مصرف ليبيا المركزي ووزارات المالية و التخطيط و الاقتصاد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللجنة بدأت خلال الاجتماع في وضع الإطار العام لملامح مشروع القانون.

محتوى ذو صلة
«سيالة» يُحذر من محاولات المساس بشرعية حكومة الوفاق

وأوضح أن قانون المرتبات سيرتكز على زرع ثقافة الأجر مقابل العمل، وربط الوظائف والمرتبات بالملاكات، ما ينتج عنه إظهار البطالة المقنعة، التي تم تحميلها على كادر الدولة دون أن يكون لها وظائف وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن