مجلس الوزراء بحكومة الوفاق يُكلف وزارة الخارجية بتقديم تقرير عاجل عن آليات التعامل مع الدول الداعمة للعدوان على طرابلس، وخاصة الدول العربية منها وعرضها في الاجتماع القادم.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 5 يناير 2020 - 19:15
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن