مجلس وزراء «الوفاق» يستكمل اجتماعه العادي الـ10 للعام الجاري

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اجتماعا، الخميس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وبحضور نواب وأعضاء المجلس، ووزراء الحكومة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني العادي العاشر للعام الجاريز

وعكف المجلس خلال الاجتماع، على استكمال مناقشة جدول الأعمال المتضمن لعدد من الموضوعات المحالة من الوزارات والهيئات والمؤسسات لاتخاذ بشأنها ما يلزم من قرارات.

ووافق المجلس على مذكرة المستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي بخصوص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب رقم (29) لسنة 2012.

ووجه المجلس اللجنة المُكلفة بأعداد جدول موحد لمرتبات كافة موظفي الدولة بالإسراع في انجاز أعمالها.

كما شكل المجلس لجنة من عدد من الوزارات إضافة لتكليف وزارة المالية بإعداد مقترحات لعدد من المشروعات التي طرحت في جلسة اليوم للعرض خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة.