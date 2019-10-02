مجلس وزراء «الوفاق» يعقد اجتماعه الثامن للعام الجاري

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، اجتماعه العادي الثامن للعام الجاري 2019، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

واستهل المجلس اجتماعه باعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء السابع.

وقدم السراج في بداية الجلسة حوصلة بآخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة، ونتائج جولته الخارجية، وحضور أعمال الدورة الرابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وعكف المجلس بعد ذلك على مناقشة الموضوعات المُحالة من قِبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ومن بينها مشكلة تكدس القمامة في عدد من بلديات العاصمة، وإيجاد الحلول العاجلة لها، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما ناقش المجلس تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أنه نظراً لمحدودية موارد الدولة المالية، والتفاوت الكبير في مرتبات العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، فقد قرر المجلس إيقاف العمل مؤقتاً بكل القرارات الصادرة عن الحكومة المتعلقة بزيادة مرتبات العاملين في بعض قطاعات الدولة.

هذا وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد وعادل لموظفي الدولة ووضع معالجة لتضخم باب المرتبات في الميزانية العامة.