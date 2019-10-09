مجلس وزراء «الوفاق» يعقد اجتماعه العادي الـ9 للعام الجاري

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، اجتماعه العادي التاسع للعام الجاري 2019، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وبحضور النائب عبد السلام كاجمان، وعضو المجلس أحمد حمزة، ووزراء الحكومة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المجلس خصص اجتماعه لمناقشة المقترح المُعد من قِبل وزارة المالية والمتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2020.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية، التخطيط، الاقتصاد، وذلك لدراسة مشروع الميزانية وتلقي كافة الملاحظات بشأنه تمهيدا لإصدار التشريع اللازم بالخصوص.

كما استعرض الاجتماع رؤية وزارة المالية حول إيجاد مصادر بديلة لتمويل أبواب الميزانية المُقترحة وتخفيف الأعباء المالية عن الخزانة العامة وترشيد الإنفاق العام.