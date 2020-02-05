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مجلس وزراء «الوفاق» يعقد اجتماعه العادي الأول لعام 2020

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 فبراير 2020 - 16:49
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ناقش المجلس مشروع قانون الترتيبات المالية للسنة المالية 2020. [المجلس الرئاسي]

ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح الأربعاء بالعاصمة طرابلس، الاجتماع العادي الأول لمجلس الوزراء للعام الجاري 2020، بحضور نواب وأعضاء المجلس ووزراء الحكومة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن السراج قدم في بداية الجلسة حوصلة بآخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة العسكرية والأمنية إضافة إلى نتائج جولاته الخارجية.

واستهل المجلس اجتماعه باعتماد محضري اجتماع مجلس الوزراء الطارئ والاستثنائي الأول للعام 2020، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهما.

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وعكف المجلس بعد ذلك على مناقشة مشروع قانون الترتيبات المالية للسنة المالية 2020، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم كل من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية لبحث ما ورد من ملاحظات حولها.

كما ناقش المجلس موضوع التأمين على أسطول شركات الطيران المحلية ضد كوارث الحرب والأزمات بالتنسيق بين وزارتي المواصلات والمالية.

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