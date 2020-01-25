محامو «ترامب» يبدأون دفاعهم في محاكمة عزله بمجلس الشيوخ

من المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ترامب. [أ ف ب]

بدأ محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، دفاعهم عنه أمام مجلس الشيوخ في قضية مساءلته بغرض العزل، وذلك بتفنيد اتهام الديمقراطيين له بأنه أساء استعمال السلطة.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن محامي البيت الأبيض بات تشيبولونيه، قوله، والذي تحدث أولا خلال اجتماع نظم بشكل استثنائي السبت:

سترون أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ.

هذا وسيبدأ محامو ترامب في إبداء الدفوع على مدى ثلاثة أيام، ردا على تأكيد الديمقراطيين أنه يجب عزله من المنصب بعد ضغوط مارسها على أوكرانيا لتجري تحقيقات بشأن جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة لهذا العام.

ويتهم الديمقراطيون ترامب أيضا بأنه عمل بعد ذلك للتستر على فعلته بإعاقة تحقيق الكونجرس في هذا الشأن.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ترامب، لكن قبل أقل من 300 يوم من الانتخابات الرئاسية، تعتبر النقاشات معركة لكسب الرأي العام.

وقد اختتم المدعون الديمقراطيون من مجلس النواب الذي قرر عزل ترامب في 18 ديسمبر، مرافعاتهم بالتفصيل في وقت متأخر الجمعة.

وأوضح تشيبولونيه أن المدعين العامين في مجلس النواب لم ينجحوا في تقديم قضيتهم.

وتابع:

لا نعتقد أنهم اقتربوا في أي نقطة من تلبية عبئهم الذين يطلبون منكم أن تحملوه. في الواقع، نعتقد أنه عندما تسمعون الحقائق … ستتأكدون أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ.

وأكد محامي البيت الأبيض أن الديمقراطيين يطلبون من مجلس الشيوخ إسقاط نتائج الانتخابات الأخيرة.

وقال “إنهم يطلبون منكم تمزيق بطاقات الاقتراع في جميع أنحاء هذا البلد بمبادرة منكم”.

وسيكون لدى محامي ترامب 24 ساعة موزعة على ثلاثة أيام لتقديم دفاعهم عن الرئيس أمام مجلس الشيوخ. ويخططون للتحدث ثلاث ساعات السبت واستئناف العملية الاثنين