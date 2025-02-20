«محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار» تمنح الأولوية للمشروعات الموجهة نحو الداخل الليبي

قالت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، إن “الفرص الاستثمارية المُحتملة تخضع لتقييم متعدد الجوانب، يبدأ بتطبيق فحص أولي يشمل التدقيق في قدرة المساهمة، والجدوى الاقتصادية والفنية، والبيئة الحاضنة، والتشريعات الحاكمة، وتركيبة المساهمين، وحجم المخاطر، وآليات الخروج”.



وقالت: “لضمان اتخاذ أفضل القرارات، يتم التعاون مع جهات استشارية متخصصة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية الموثوقة بُغية تبادل المعلومات، وتلتزم المحفظة بمنح الأولوية للمشروعات الموجهة نحو الداخل الليبي”.

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