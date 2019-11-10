محكمة سودانية تنظر في قضية إرسال 1000 جندي لدعم قوات حفتر

قررت محكمة مكافحة الإرهاب شمال الخرطوم، مخاطبة آمر قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي لتقديم أحد منتسبي القوة للمثول أمام القضاء في قضية المتهمين بتدريب 1000 شاب للمشاركة في القتال مع قوات حفتر.

‏وبحسب وسائل إعلام سودانية، فإن القضية تعود إلى قبض قوات الدعم ‏السريع على شخصين عند الحدود السودانية الليبية أثناء ‏عودتهما من ليبيا وبحوزتهما نص اتفاقية مع إحدى القبائل الليبية ‏بتجنيد المقاتلين للمشاركة في القتال مع قوات حفتر، على أن ‏تلتزم بتدريبهم القتالي وتسليحهم فضلا عن ضبط مركبات دفع رباعي ومبالغ مالية من الدينار الليبي.

يُشار أن تقرير أممي نشرته شبكة “الجزيرة”، السبت، كشف أن السودان والفريق محمد حمدان حميدتي لم يلتزما بالعقوبات الأممية التي تقضي بحظر تقديم دعم عسكري لأطراف الصراع في ليبيا، مشيرًا إلى أن ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع أرسلوا إلى الشرق الليبي في يوليو/ موز الماضي.

وبيّن التقرير الأممي أن حميدتي أرسل القوة السودانية لحماية بنغازي وتمكين قوات حفتر من الهجوم على العاصمة طرابلس.

ونقل التقرير عن عدد من المصادر قولها إن قوات الدعم السريع السودانية تمركزت لاحقا بمنطقة الجفرة جنوب ليبيا.