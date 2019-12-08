«محمد السادس» يرفض طلب «نتنياهو» زيارة المغرب

كشفت قناة عبرية، عن رفض العاهل المغربي استقبال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 إن العاهل المغربي الملك محمد السادس رفض طلبا لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت القناة، أن نتنياهو طلب زيارة المغرب برفقة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلا أن رفض العاهل المغربي حال دون ذلك.

يُشار أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قام بزيارة الخميس، إلى المملكة المغربية، أجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين ، تناولت تطوير التعاون الأمني ومواجهة الإرهاب.

هذا وغادر “بومبيو” البلاد من دون عقد مؤتمر صحفي، ولقاء الملك محمد السادس لأسباب غير واضحة.