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مدير أمن السواحل يستعرض سير العمل بالإدارة

عين ليبيا | آخر تحديث: 3 سبتمبر 2019 - 15:45
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تم التطرق لموضوع الزوارق البحرية التابعة للإدارة وآلية تفعيلها وصيانتها. [داخلية الوفاق]
عقد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد محمد النويصري، الثلاثاء، اجتماعاً برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في طرابلس، مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل بالإدارة,، والوقوف على الاحتياجات لإنجاح سير العمل داخلها.

كما تم خلال الاجتماع التطرق لموضوع الزوارق البحرية التابعة للإدارة وآلية تفعيلها وصيانتها، وكذلك أعمال الصيانة لمبني الإدارة الرئيسي.

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كم تم التطرق أيضًا إلى عدد من المواضيع التي تهم منتسبي الإدارة، وتفعيل الإدارة لإنجاح سير العمل بها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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زورو سيف العدالة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى مزيد من التطور و التقدم و الإزدهار لقوات أمن السواحل الليبية بشكل خاص و لقوات الأمن الليبية بشكل عام تحيا ليبيا ليبيا حُرة و شكراً لسعة صدركم و شكراً

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8 دقيقة مضت
زورو سيف العدالة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى مزيد من التقدم و الإزدهار لقوات أمن السواحل الليبية بشكل خاص و لقوات الأمن الليبية بشكل عام تحيا ليبيا ليبيا حُرة و شكراً لسعة صدركم و شكراً

أعجبني0لم يعجبني  رد
7 دقيقة مضت
زورو سيف العدالة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى مزيد من التطور و التقدم و الإزدهار للقوات البحرية الليبية بشكل خاص و للجيش و القوات المسلحة الليبية بشكل عام تحيا ليبيا ليبيا حُرة و شكراً لسعة صدركم و شكراً

أعجبني0لم يعجبني  رد
4 دقيقة مضت