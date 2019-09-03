مدير أمن السواحل يستعرض سير العمل بالإدارة

عقد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد محمد النويصري، الثلاثاء، اجتماعاً برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في طرابلس، مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل بالإدارة,، والوقوف على الاحتياجات لإنجاح سير العمل داخلها.

كما تم خلال الاجتماع التطرق لموضوع الزوارق البحرية التابعة للإدارة وآلية تفعيلها وصيانتها، وكذلك أعمال الصيانة لمبني الإدارة الرئيسي.

كم تم التطرق أيضًا إلى عدد من المواضيع التي تهم منتسبي الإدارة، وتفعيل الإدارة لإنجاح سير العمل بها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.