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مدير أمن طرابلس يتفقد سير العمل بمراكز شرطة العاصمة

عين ليبيا | آخر تحديث: 8 نوفمبر 2019 - 14:11
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شدّد عميد عويدان، على ضرورة الضبط والربط، ورفع أقصي درجات الاستعداد واليقظة. [داخلية الوفاق]
قام مدير أمن طرابس العميد د. أسامة عويدان، بجولة تفقدية، مساء الخميس، رفقة عدد من الضباط لعدد من مراكز الشرطة بالعاصمة طرابلس، ووحدة مرور طرابلس المركز.

وشدّد عميد عويدان، خلال الجولة، على ضرورة الضبط والربط، ورفع أقصي درجات الاستعداد واليقظة ورفع الحس الأمني ومعاملة المواطنين معاملة حسنة لإظهار الصورة المثلى لرجال الأمن والشرطة.

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وتأتي هذه الجولة التفقدية للوقوف على سير العمل الأمني داخل هذه المراكز والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل العاصمة والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والسهر على راحة المواطنين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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