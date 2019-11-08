مدير أمن طرابلس يتفقد سير العمل بمراكز شرطة العاصمة

قام مدير أمن طرابس العميد د. أسامة عويدان، بجولة تفقدية، مساء الخميس، رفقة عدد من الضباط لعدد من مراكز الشرطة بالعاصمة طرابلس، ووحدة مرور طرابلس المركز.

وشدّد عميد عويدان، خلال الجولة، على ضرورة الضبط والربط، ورفع أقصي درجات الاستعداد واليقظة ورفع الحس الأمني ومعاملة المواطنين معاملة حسنة لإظهار الصورة المثلى لرجال الأمن والشرطة.