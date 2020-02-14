مدير أمن طرابلس يتفقد مداخل العاصمة وتمركزات الخطة الأمنية

تفقد مدير الأمن تمركزات الخطة الأمنية وعدد من مراكز الشرطة. [مديرية أمن طرابلس]

قام مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، رفقة مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، ورئيس مكتب العلاقات والمراسم، ورئيس مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون الدولي وعدد من الضباط الشرطة، بجولة تفتيشية مفاجئة، ليل الخميس استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وشملت الجولة كل مداخل مدينة طرابلس الشرقية والمناطق المجاورة لها بدأها بزيارة لمديرية أمن تاجوراء مرورا بنقاط التفتيش بمنطقة غوط الرمان والبيفي والمتواجد بها وحدات من مرور والأمن المركزي التابعة لمديرية أمن تاجوراء.

كما اشتملت الجولة زيارة لبلدية حي الأندلس للاطلاع على الوضع الأمني داخلها، وزيارة لعدد من المقار والبعثات الدبلوماسية، للوقوف على سير العمل والجهود الأمنية التي يبذلها منتسبي الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية والدوريات الأمنية بمديرية أمن طرابلس في تأمين وحماية هذه المقار، بالإضافة لزيارة مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وصولا لغرب العاصمة لمديرية أمن جنزور، وبوابة 27، وذلك للوقوف على سير العملية الأمنية داخل المنطقة.

كما تفقد مدير أمن طرابلس تمركزات الخطة الأمنية وعدد من مراكز الشرطة.

وتأتي هذه الجولة لترسيخ و تأكيد حرص مديرية أمن طرابلس على استقرار أمن العاصمة، بحسب ما أفاد مكتب العلاقات العامة بالمديرية.

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