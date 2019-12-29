مدير العلاقات ببلدية تاجوراء فتحي بالأشهر: إصابة طالبة بمدرسة شهداء الحرية بمنطقة أبي الأشهر بتاجوراء في قصف لطيران حفتر استهدف مزرعة مجاورة للمدرسة.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 29 ديسمبر 2019 - 18:20
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