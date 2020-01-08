مساعي أوروبية لإنهاء الصراع في ليبيا والعودة إلى الحل السياسي

الاتحاد الأوروبي يدعم عملية برلين والمبادرات الأممية للحل الشامل في ليبيا. [آكي]

التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، رفقة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيف بوريل.

ونقلت وكالة “آكي” عن المجلس الأوروبي قوله، في بيان، إن “ميشيل” أكد خلال الاجتماع، أن الاتحاد الأوروبي سيزيد من الجهود الرامية إلى حل سياسي وسلمي للصراع المستمر في البلاد.

كما أعرب “ميشيل” عن قلقه إزاء التصعيد العسكري المستمر في ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، فقط العملية السياسية وحدها كفيلة بأن تقرب السلام والاستقرار، وفق البيان.

ونوه “ميشيل” بأن الليبيين يجب أن يكونوا المحور في مجال تحديد مستقبلهم، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل عملية برلين وجميع مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.