مستشفى العيون طرابلس يتسلّم 80 سريرًا لقسم الإيواء الجديد

تسلّم مستشفى العيون بطرابلس، السبت، 80 سريرًا لقسم الإيواء الجديد بعد صيانة وتحوير مبنى مستشفى العيون القديم الذي توقفت أعمال صيانته قبل أكثر من 18 عامًا.

وأوضحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن مبنى الإيواء الجديد شهد أعمال صيانة جذرية وتجهيزًا كاملًا وهو يتكون من 5 طوابق كما تبلغ سعته السريرية 80 سريرًا.