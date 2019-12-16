مسلاتة والزاوية تعلنان حالة النفير العام وتسخير كافة إمكانيات المدينتين لحسم معركة طرابلس والقضاء على مشروع حفتر.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 16 ديسمبر 2019 - 18:05
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