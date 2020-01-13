مصادر إعلامية: آليات مسلحة على متنها مرتزقة تابعة لحفتر تتوافد منذ الصباح إلى ترهونة  عن طريق بني وليد

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الإثنين، 13 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:02
|المغرب
|18:21
|العشاء
|19:51
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:02
|المغرب
|18:21
|العشاء
|19:51
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:02
|المغرب
|18:21
|العشاء
|19:51
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:02
|المغرب
|18:21
|العشاء
|19:51
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:02
|المغرب
|18:21
|العشاء
|19:51
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:02
|المغرب
|18:21
|العشاء
|19:51
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