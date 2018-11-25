مصادر إعلامية تتحدث عن إصابة العميد صلاح السموعي مدير أمن طرابلس الأسبق إثر محاولة اغتياله عين ليبيا | آخر تحديث: 25 نوفمبر 2018 - 14:44 حجم الخط طباعة اقرأ أيضاوكيل وزارة الداخلية العميد «خالد مازن» يجتمع بمسئول الأمن بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا «توماس كودر» بحضور مدير أمن طرابلس العميد «صلاح الدين السموعي»الداخلية والتعليم تبحثان تنظيم سير الإمتحانات النهائية للشهادة الثانويةالداخلية تبحث آليات التنسيق الأمني بين الوحدات الأمنيةالقيادات الأمنية في حكومة الوفاق تُناقش تأمين مقار المؤسسات الحكومية
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