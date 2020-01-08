مصادر إعلامية: عناصر حفتر يقومون بحملات تفتيش في الحي رقم 1 بسرت ويقومون بإحراق بعض المنازل

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 8 يناير 2020 - 17:29
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