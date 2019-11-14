مصادر إعلامية: وصول خليفة حفتر إلى أبوظبي للقاء عقيلة صالح والعارف النايض في إطار مساعي الإمارات لتمكين حكومة جديدة. عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 14 نوفمبر 2019 - 13:20 حجم الخط طباعة EmailWhatsAppShareTweetShare EmailWhatsAppShareTweetShare اقرأ أيضابالفيديو.. تخريج دُفعة جديدة من قوة مكافحة الإرهابالسفير الإيطالي لـ«باشاغا»: استهداف مطار معيتيقة بات يُزعجناسلسلة متاجر «فوريفر 21» تُعلن إفلاسها وتتجه لإعادة الهيكلة!لإحالة القضية إلى مجلس الأمن.. البعثة الأممية توثق استهداف قوات حفتر لمطار معيتيقة
رسالة الي المشير حفتر لا تقوم بهذا الخطاء القاتل … سوف تخسر الشعب ان قمت باختيار العارف النايض … نصيحة لله من الموجدين علي الساحة ان كان لازم من التعين في البدائة قبل الانتخابات عليك بالأستاذ ابوزيد دوردة … هو الذي سوف يجمع الشمل ويقوي من موقف الجيش والشرطة والأمن الداخلي والخارجي والخارجية نصيحة لوجه الله … لن نتكاسل في الهجوم علي حكومة يقودها العارف النايض او اي احد من امثله ان كان هذا اختيار اماراتي او أفلاطوني …..