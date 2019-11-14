مصادر إعلامية: وصول خليفة حفتر إلى أبوظبي للقاء عقيلة صالح والعارف النايض في إطار مساعي الإمارات لتمكين حكومة جديدة.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 14 نوفمبر 2019 - 13:20
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عبدالحق عبدالجبار

رسالة الي المشير حفتر لا تقوم بهذا الخطاء القاتل … سوف تخسر الشعب ان قمت باختيار العارف النايض … نصيحة لله من الموجدين علي الساحة ان كان لازم من التعين في البدائة قبل الانتخابات عليك بالأستاذ ابوزيد دوردة … هو الذي سوف يجمع الشمل ويقوي من موقف الجيش والشرطة والأمن الداخلي والخارجي والخارجية نصيحة لوجه الله … لن نتكاسل في الهجوم علي حكومة يقودها العارف النايض او اي احد من امثله ان كان هذا اختيار اماراتي او أفلاطوني …..

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