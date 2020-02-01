مصادر إعلامية: وصول طائرة شحن عسكرية نوع يوشين M76 إلى بنغازي قادمة من الإمارات عبر الأردن تحمل معدات وذخائر عسكرية

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
السبت، 01 فبراير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:36
|الشروق
|08:03
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:18
|المغرب
|18:39
|العشاء
|20:09
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:36
|الشروق
|08:03
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:18
|المغرب
|18:39
|العشاء
|20:09
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:36
|الشروق
|08:03
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:18
|المغرب
|18:39
|العشاء
|20:09
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:36
|الشروق
|08:03
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:18
|المغرب
|18:39
|العشاء
|20:09
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:36
|الشروق
|08:03
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:18
|المغرب
|18:39
|العشاء
|20:09
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:36
|الشروق
|08:03
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:18
|المغرب
|18:39
|العشاء
|20:09
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