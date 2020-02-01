مصادر إعلامية: وصول طائرة شحن عسكرية نوع يوشين M76 إلى بنغازي قادمة من الإمارات عبر الأردن تحمل معدات وذخائر عسكرية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 1 فبراير 2020 - 14:22
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