مصادر عسكرية: قوات بركان الغضب تصد محاولة تقدم للمرتزقة الروس مدعومة بالطيران المُسيَّر بمحور العزيزية.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 1 ديسمبر 2019 - 18:00
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن