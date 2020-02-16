مصدر خاص: «محمود الورفلي» يسعى لتشكيل لواء مسلح يتبعه بشكل شخصي

اللواء يضم أبناء قبيلة ورفلة. [أرشيف/سوشيال ميديا]

أفاد مصدر مسؤول في مدينة بنغازي، بأن ناصر أبو طبل رفيق نجل القذافي المعتصم بالله وقائد جحفل بني وليد جبران حسين الورفلي الذي هاجم مدينة بنغازي في شهر مارس 2011، موجود حالياً في مدينة بنغازي وتحت رعاية وحماية المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية محمود الورفلي القيادي بقوات حفتر.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«عين ليبيا»، أن أبوطبل يسعى لتأسيس لواء مقاتل من أبناء قبيلة ورفلة ويكون تحت قيادة وتبعية مباشرة لمحمود الورفلي.

يأتي ذلك في حين، حثث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، في وقت سابق، على اعتقال محمود الورفلي وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها طلبت مساعدة بعض الدول للقبض عليه وتسليمه.

وقالت في تصريحات صحفية: “نبّهت المحكمة الجنائية الدولية، خليفة حفتر، إلى أنها تراقب هجومه على العاصمة طرابلس، وحثته على تسليم أحد مساعديه المطلوبين للمحكمة”.

وفي 15 أغسطس 2017، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة قبض بحق محمود الورفلي، الذي ينتمي لقوات حفتر، لارتكابه جرائم حرب وإعدام أكثر من ثلاثين شخصا.

وأكدت بن سودا أن عملها متواصل في ليبيا وأن التحقيقات بشأن جرائم الحرب التي تحصل في البلاد جارية، مجددة طلبها بتسليم جميع المطلوبين لدى الجنائية الدولية، وقالت: ننظر إلى هذا الأمر على أنه خطير للغاية، وطالبنا حفتر بتوقيف وتسليم الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية،، المحكمة طلبت أيضًا “مساعدة أي دولة يمكنها أن تكون قادرة على ضمان القبض على الورفلي، وتقديمه من أجل المثول للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي سؤال عن احتمال ملاحقة حفتر على خلفية رفضه الامتثال لأوامر المحكمة وترقيته الورفلي، أجابت بن سودا: “حسنًا، سنمضي قدما، فقط، بالطبع، بعد دراسة الموقف بجدية بالغة، ما نبحث عنه هو ما إذا كان أي شخص ارتكب جرائم بموجب نظام روما الأساسي أيا كان،، وهذا جزء من الدراسة التي نجريها في هذا الوضع في ليبيا”.

يُشار إلى أن الورفلي يُعتبر من أبرزين القياديين في قوات حفتر منذ انطلاق ما يُعرف بـ”عملية الكرامة” وقام بعلميات تصفية وإعدمات ميدانية كثيرة في المنطقة الشرقية.

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