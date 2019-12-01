مصدر عسكري: قوات بركان الغضب تستعيد سيطرتها على كامل منطقة الساعدية بعد محاولة مسلحي حفتر التسلل للمنطقة.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 1 ديسمبر 2019 - 18:28
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