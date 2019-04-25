مصدر عسكري لـ«عين ليبيا»: 24 أسيرًا من قوات حفتر بينهم ضابط برتبة عقيد

أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ«عين ليبيا» بتمكن قوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق من القبض على 24 أسيرًا من قوات حفتر بينهم القيادي العقيد نوري الحاسي.

وأكد المصدر السيطرة على 80% من منطقة الخلة في حين أن باقي قوات حفتر محاصرة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الليبي استولت على سيارتين ذخيرة في منطقة أبوغيلان بغريان.

وأشار إلى أن منطقة الاستراحة الحمراء بعين زارة وما بعدها تحت السيطرة والقتال مستمر حتى الآن، حيث سقط 4 قتلى من قوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، في حين يستميت عناصر قوات حفتر في المقاومة بمحور اليرموك، منوهًا أن التقدم ممتاز في كل المحاور.

