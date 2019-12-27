مصدر عسكري يُوضح لـ«عين ليبيا» آخر مُستجدات محاور القتال

أكد مصدر عسكري بعملية بركان الغصب عدم صحة الأخبار المتداولة حول دخول قوات حفتر لمعسكر النقلية، مشيراً إلى أن المعسكر بالكامل تحت سيطرة قوات البركان الغضب.

ونفى المصدر لـ«عين ليبيا» أيضًا الأخبار المتداولة حول سيطرة قوات حفتر على منطقة الأصفاح وهي بالكامل تحت سيطرة قوات بركان الغضب وما بعدها بالقرب من مسجد صلاح الدين القريب من كوبري القصر المطار وطريق المطار.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة “فاغنر” الروس حاولت الالتفاف على قوات بركان الغضب بشارع المطبات فقامت بالتسلل من طرق زراعية تجاه خزانات النفط وما إن تم رصدهم قامت كتيبة الحلبوص بالتعامل معهم ورجعوا مندحرين تجاه الخلاطات.

كما تمكنت قوات بركان الغضب بالقرب من معسكر حمزة من تدمير 3 أليات ودبابة بالكورنيث وقتل آمر الدبابات والمدفعية بقوات الـكتيةب 106 التابعة لحفتر.

وفيما يتعلق بمعسكر التكبالي للتدريب وصيدلية موسى فهي أيضًا تحت سيطرة قوات بركان الغضب.

وأضاف المصدر يقول:

القول بأن قوات حفتر بمنطقة السدرة هي مجرد هرطقات وهمية.

كما أشار المصدر إلى هروب قوات حفتر التي حاولت الاقتراب من مدينة الزاوية وتم قنص آمر القوة المهاجمة وهو متواجد بالعناية حاليا.

هذا وأسرت قوات بركان الغضب 13 عنصرا من مسلحي حفتر في عدد من محاور القتال.

وقام سلاح الجو بعملية بركان الغضب بقصف تمركزات مسلحي حفتر في محور اليرموك والمطار.