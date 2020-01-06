مصدر لـ«عين ليبيا»: القوة الثالثة ولواء المحور الشرقي ولواء المحور الجنوبي والكتيبة 16 مشاة وجحافل مصراتة والقوة الوطنية المتحركة في طريقها إلى سرت لتعزيز القوة المتواجدة هناك.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 6 يناير 2020 - 18:38
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