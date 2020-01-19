مصدر لــ عين ليبيا أعيان المنطقة الجنوبية والعاملين بحقل الشرارة يرفضون طلب خليفة حفتر بغلق حقل الشرارة النفطي

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 19 يناير 2020 - 13:42
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