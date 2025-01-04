مصر توضّح حقيقة منع دخول السوريين للبلاد والعراق تحدد شروط عودتهم!

أصدرت سلطة الطيران المدني في مصر، قرارا قيل أنه ينص على “بمنع دخول السوريين القادمين من مختلف دول العالم”.

ونص القرار الموجه لشركات الطيران ووكلاء السفر، بأنه “تقرر عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد”، محذرة من “توقيع الغرامات في حالة مخالفة التعليمات”.

وحول ذلك، علق رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي، قائلا: إن “هذا القرار يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات”.

وشدد في تصريحات لجريدة الشروق المصرية، على أن “القرار ليس به أي نوع من المنع كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن “دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا”.

وأوضح أن “تصريح الإقامة المؤقتة يتطلب إنهاء الأوراق من الجهات المختصة”.

وزارة الهجرة العراقية تحدد شروط عودة السوريين المتواجدين في البلاد

أوضحت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في بيان لها “شروط عودة المواطنين السوريين المتواجدين البلاد”.

وأكدت الوزارة أنها “بدأت بتسيير رحلات إلى لبنان “لنقل ضيوف العراق الراغبين بالعودة، فيما بينت أن ملف عودة السوريين لم يتم فتحه وإعادة الراغبين مرهون بتهيئة الظروف المناسبة”.

وقال وكيل وزير الهجرة كريم النوري: “ضيوف العراق والبالغ عددهم (22000) لم يعودوا جميعهم، بسبب توقف الطيران نتيجة الأحداث السورية الأخيرة وإرجاء النقل المجاني لطائرات شركة الخطوط الجوية العراقية”.

ولفت إلى أن “التفويج في الوقت الراهن لهم مستمر وسيستمر خلال الايام المقبلة”.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أوضح النوري، أن “ملف عودة السوريين لم يتم فتحه، ولكن هنالك الكثير ممن يرغب بالعودة منهم خاصة الذين خرجوا في ظل النظام السوري السابق”.

وختم قائلا: “الوزارة لم تتلق طلبات فعلاً لكن عندما يكون هنالك قرار سيتم إعادة جميع الراغبين، ولكن هذا الأمر يحتاج الى استعدادات كتأمين الحدود وتوفير وسائل النقل وغيرها”.