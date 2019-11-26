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مصلحة المطارات تتفقد سير أعمال الصيانة بمطار معيتيقة الدولي

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 نوفمبر 2019 - 17:25
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حث رئيس المصلحة على الإسراع في الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة. [مصلحة المطارات]
قام رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، رفقة مدير إدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة، بزيارة ميدانية إلى مطار معيتيقة الدولي.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمصلحة، أن الغرض من الزيارة هو تفقد ومتابعة مراحل سير العمل بمشروعات الصيانة الجاري تنفيذها لمحطة الركاب بمطار معيتيقة الدولي.

وحث رئيس مصلحة المطارات الشركات المتعاقد معها من طرف المصلحة على تنفيذ مشاريع صيانة بمطار معيتيقة، على الإسراع في الانتهاء من تنفيذها.

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وشدّد بيت المال، على ضرورة استئناف الرحلات الجوية من المطار منتصف شهر ديسمبر كحد أقصى.

 

 

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