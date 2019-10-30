مصلحة المطارات تعتمد مشروع إنشاء محطة ركاب مُتكاملة بمطار مصراتة الدولي

عُقِد الأربعاء، بمقر مصلحة المطارات في العاصمة طرابلس، اجتماع مع شركة الجمل للمقاولات العامة والمتعاقد معها من طرف المصلحة لإنشاء صالة مغادرة ركاب بمطار مصراته الدولي.

وحضر الاجتماع رئيس المصلحة ومدير عام مطار مصراته ومدير إدارة المشاريع الهندسية وممثل عن المكتب الاستشاري الهندسي المُكلف بإعداد التصاميم المعمارية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد التصاميم المبدئية لصالة المغادرة والاتفاق على ضرورة استكمال التصاميم لتشمل إنشاء محطة ركاب متكاملة بما فيها صالة للوصول وصالة لكبار الزوار وأعمال تطوير وتوسعة موقف السيارات وتحسين مدخل المطار.

كما تم الاتفاق على ان يتم تسليم موقع الإنشاء للشركة الجمل المنفذة للمشروع يوم غد الخميس، والبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع.