مظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائر رفضًا للانتخبات الرئاسية

أفادت وكالة “فرانس برس” بخروج آلاف المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية، الخميس، ضد إجراء الانتخابات التي بدأت صباح اليوم، متحدين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي سبق أن منعت تظاهرة صغيرة في الصباح.

واحتل المتظاهرون بأعداد كبيرة الجزء الأكبر من شارع ديدوش مراد، حتى ساحة البريد المركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته قوات الشرطة.

وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، فقد هرع رجال الشرطة لتفريق المحتجين بالعصي لكنهم تراجعوا مع وصول المزيد من هؤلاء.

وانتشرت تعزيزات أمنية في الجزائر العاصمة لمنع أي تجمعات مناهضة للمسار الانتخابي.

وردد المحتجون هتافات “لا للتصويت” واعتبروا الانتخابات الرئاسية التي تُجرى مسرحية لإبقاء النخبة الحاكمة في السلطة.

وبدأ التصويت في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث فتحت مراكز التصويت في كافة الولايات أبوابها.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى السابعة مساء بتوقيت الجزائر، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة للكشف عن النتائج الأولية.

وينتظر إعلان النتائج النهائية في الفترة من 16 – 25 ديسمبر الجاري. وفي حالة الوصول لجولة الإعادة فإنها ستُجرى في الفترة من 31 ديسمبر الجاري إلى 9 يناير المقبل.