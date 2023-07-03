معركة جنين.. المقاومة تستنفر مقاتليها في الأراضي المحتلة.. وسقوط قتلى إسرائيليين

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاشتباكات المتواصلة منذ فجر اليوم الاثنين بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي امتدت إلى وسط مدينة جنين.

بدورها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إنّ العملية العسكرية في جنين متواصلة وثمة مزيدا من الأهداف لتحقيقها، بحسب تعبيرها.

وأوعزت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»- إلى مجاهديها وخلاياها المنتشرة في الضفة والقدس المحتلة بضرب المحتل في جميع أماكن وجوده بكل السبل.

وذكرت الكتائب -في بيان- أنّ جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغوّل الاحتلال ولجم عدوانه على أهالي جنين، مشددة على أنّ المقاومة في جنين ومخيمها بخير ومجاهديها يتصدون لأرتال الاحتلال ببسالة موقعين في صفوفه الخسائر.

من جانبه، أوضح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة أنّ ما يجري في جنين مذبحة يقوم بها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وفي سياق العملية التي ينفذها الاحتلال في جنين، أضاف نخالة أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس ستقوم بواجبها لوقف هذه المذبحة، بحسب وصفه.

وأعلنت كتيبة جنين التابعة لـ «سرايا القدس» وهي الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي أنّها أوقعت عددا من قوات الاحتلال في حقل من النيران عند دوار السينما.

وأكدت كتيبة جنين مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال جراء تفجير عبوات «طارق 1» التي تستخدم لأول مرة في استهداف جيب عسكرية إسرائيلية.