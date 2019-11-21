مع بدء العام الدراسي.. وكيل التعليم يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية

سوق الجمعة

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الكيل اطمأن على وصول الكتب الدراسية ووقف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم لاسيما الطلبة النازحين.

وحرص “عادل جمعة” على مشاركة بعض المعلمين للحصص الدراسية، والتي هنأ من خلالها الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وحفزهم على بذل الجهد لتحقيق التفوق والنجاح من أجل النهوض بالبلاد، وفق قوله.

وتوجه الوكيل بالشكر لكافة أعضاء الأسرة التربوية بالمراقبة على تفانيهم الدائم وإخلاصهم المستمر في أداء رسالتهم التربوية وتغليبهم لمصلحة أبنائهم على مصلحتهم الشخصية.

وأوضح “جمعة” أثناء جولته وخلال لقائه عدد من مديري المدارس والمعلمين بأن الوزارة عاكفة على تعديل مواعيد الخطة الدراسية بما يتناسب و البداية الفعلية للعام الدراسي، مشدداً على إدارات المدارس بضرورة تفعيل مجلس الإدارة وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على كافة العاملين.

وأصدر “جمعة” تعليماته لإدارات المدارس، بتسهيل عملية تسجيل الطلبة النازحين والتحاقهم بالدراسة وتوفير كافة سُبل الراحة لهم.

ووجه بضرورة تفعيل كافة ميادين النشاط المدرسي، مبرزاً دوره في تفريغ الطاقات السلبية و تنمية التفكير وتعزيز روح العمل الجماعي لدى الطلاب، مشدداً على أهمية إتاحة الفرصة للطلبة لممارسة مختلف الأنشطة التربوية داخل المدرسة.

وأشار المكتب الإعلامي بالوزارة إلى أن هذه المتابعات الميدانية للوكيل تأتي في إطار حرص وزارة التعليم على تحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية.