مفوضية الانتخابات تدعم العملية الانتخابية في تونس بصناديق اقتراع

قامت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتزويد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بعدد 800 صندوق اقتراع.

وأوضحت المفوضية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء جاء بناء على طلب هيئة الانتخابات في تونس لدعمها بهذه الكمية من الصناديق التي ستسهم في تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية المتتالية والمتزامنة التي واجهتها الهيئة التونسية.

ويأتي هذا التعاون في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين المؤسستين في 26 سبتمبر 2016، واستناداً إلى ميثاق المنظمة العربية للإدارت الانتخابية الذي ينص على تبادل الخبرات والاستشارات، وتقديم الدعم الفني والعيني للعمليات الانتخابية التي ينفذها أحد أعضاء المنظمة.

يُشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قامت بإرسال بعثات تدريبية من موظفيها، إلى الهيئة التونسية، وذلك للاطلاع على عمل الهيئة، وتنفيذها لخططها أثناء الاستحقاق الرئاسي.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من مجلس المفوضية على نقل وتبادل الخبرات، بين المفوضية وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المناظرة لها، وذلك في سبيل بناء الكوادر الوطنية الفاعلة، والقادرة على تنفيذ أي استحقاقات رئاسية أو تشريعية يترقبها الليبيون في أقرب وقت.