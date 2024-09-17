مقاومة المضادات الحيوية تُهدد بحصد أرواح الملايين في العقود المقبلة

حذرت دراسة نموذجية حديثة من أن العالم يواجه أزمة صحية متفاقمة بسبب مقاومة المضادات الحيوية، حيث يتوقع أن تودي بحياة 39 مليون شخص خلال الـ 25 عامًا القادمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأشارت الدراسة، التي نُشِرت في مجلة “ذي لانسيت” المرموقة، إلى أن عدد الوفيات السنوية الناجمة بشكل مباشر عن مقاومة المضادات الحيوية قد يرتفع إلى 1.91 مليون بحلول عام 2050، في حين ستلعب مقاومة المضادات دوراً في 8.22 مليون حالة وفاة سنوياً بحلول منتصف القرن.

وأكد الباحثون أن هذا السيناريو القاتم لا يزال من الممكن تجنبه من خلال تعزيز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتحسين علاج الالتهابات، وضمان الوصول العادل إلى المضادات الحيوية، خاصة في المناطق الأكثر ضعفاً مثل جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة مشكلة مقاومة المضادات الحيوية على الصعيد العالمي، واتخاذ خطوات جادة للحد من انتشارها وتطوير علاجات جديدة فعالة.